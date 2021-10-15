楊昇達日前自曝罹患顏面神經失調，今天戴面具錄影。（東森綜合台提供

楊昇達（左起）、陳零九、胡瓜、五熊、木星在《醫師好辣》節目中一起聊健康。（東森綜合提供）

62歲胡瓜主持的《醫師好辣》邁入第7年，他說主持這幾年期間，為了疑似皮膚癌的黑痣、脂肪瘤以及腎結石反覆不定時發作等因素動刀，前後大概開了2、3次刀，都不是什麼大手術，所幸上述病症沒有影響到工作進程，但他嘆：「小毛病要顧呀，等大毛病就來不及了。」

胡瓜也透露10天前打了第2劑莫德納，除了手比較痠跟有一點癢以外，沒什麼副作用，「可能預期先準備海嘯來臨，結果沒有來，所以覺得還好、還好」。但最近疫情稍微趨緩，打了兩劑疫苗的他還是不敢出遊。來賓陳零九新冠肺炎確診後病癒，卻似乎出現創傷症候群，近期也是在調適心情，他說可能是當初確診時被嚇到了。

楊昇達因為罹患了顏面神經失調，半邊臉不能動，日前宣布短期內不會再露臉表演，他昨戴面具上節目，開玩笑說：「我這次臉癱掉沒有慌是因為還好我8月27日已登記結婚，我馬上就能見證到老婆的不離不棄。」還透露半夜睡覺眼睛閉不起來，把老婆若綺嚇得半死，醫生跟他說不要心急慢慢調養。