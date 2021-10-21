國內昨（20日）新增一名23歲女性接種疫苗後死亡個案，為目前接種後死亡之最年輕個案。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該個案無慢性病史，於接種第1劑AZ疫苗後19天發生，經司法相驗有雙側肺水腫及右心室擴張。

莊人祥說明，昨新增119件疫苗接種後不良事件，包括47件非嚴不良事件、12件死亡，以及60件其他疑似嚴重不良事件；死亡事件分為為8例接種AZ、3例接種莫德納、1例接種BNT。

AZ疫苗接種後死亡3例年齡介於23至89歲，於接種後4日至83日發生；莫德納接種後死亡3例年齡為70歲至80歲間，為接種後6日至25日發生；BNT接種後死亡1例，年齡為45歲，為接種後3日發生。

其中AZ接種後死亡個案包括一名23歲女性。莊人祥說明，該個案無慢性病史，於9月10日接種第1劑AZ疫苗，接種後無不適症狀，9月29日被家人發現無呼吸心跳，10月7日經司法相驗有雙側肺水腫及右心室擴張，衛生局會協助申請預防接種受害救濟（VICP）。

另外，昨（20日）共接種31萬劑，以AZ和BNT居多，分別為17.7萬劑及12.7萬劑；目前國內累計接種2092萬995劑，人口涵蓋率65.00％，劑次人口比89.29％。