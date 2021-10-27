由多名專家組成的美國食品暨藥物管理局（FDA）醫療諮詢小組，26日以壓倒性的票數，同意建議5至11歲兒童接種輝瑞（Pfizer）公司生產的新冠肺炎（COVID-19）疫苗；「英國廣播公司」（BBC）指出，這代表美國兒童最快於11月3日便能開始接種。

美國「消費者新聞與商業頻道」（CNBC）報導，該諮詢小組26日以17票同意、0票反對、1票棄權的壓倒性票數，同意建議5至11歲兒童接種輝瑞疫苗，因為此行為帶來的好處「遠大於風險」；但為避免兒童出現劇烈副作用，其施打劑量僅為成人的1/3。CNBC指出，雖然還須經過FDA正式同意，但該機構大多數時候都會遵循諮詢小組的建議。

美國「有線電視新聞網」（CNN）則表示，疾病管制暨預防中心（CDC）的疫苗諮詢小組也將於11月2日開會討論此事，若該小組也同意，疫苗施打可能於CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）批准的次週開始；不過CNBC和BBC都認為，只要瓦倫斯基同意，接種作業將「立即展開」，最快可能於CDC開會隔天的11月3日開始施打。

拜登政府表示，其已採購足夠數量的疫苗，足以分配給全美2800萬名5至11歲兒童，將在獲得FDA和CDC授權後盡快進行施打。根據FDA於26日公開的資料，美國過去6週內增加了超過110萬例的兒童確診病例；而根據CDC資料，美國已有超過700名18歲以下的未成年人死於新冠肺炎。