隨著疫苗覆蓋率提升，各界對於邊境鬆綁的呼聲越來越高，中央流行疫情指揮中心今天表示，國內的疫苗覆蓋率不會是鬆綁邊境的唯一考量點，還要看國際疫情變化以及當前流行病毒株的發展，但短期商務應該會是最優先開放的項目。

近期有學者建議，當國內疫苗覆蓋率達八成時，可開放邊境，讓國人能開始自由出國旅遊，但指揮中心發言人莊人祥表示，鬆綁邊境不會只考量國內疫苗覆蓋率，必須綜合國際疫情變化，以及當前流行株來做綜合判斷。

莊人祥提到，就連全世界疫苗接種最快速的以色列，都到近期才鬆綁邊境政策，所以此刻我國仍應持續等待，用這段時間提升國內疫苗覆蓋率，我國12歲以下人口約佔一成，代表要達到總人口覆蓋率八成目標，其他族群接種率要調高至九成，指揮中心將持續努力。

莊人祥也透露，將來若開放邊境，一定會從短期商務開始鬆綁，可能回歸入境可改居家檢疫5天，後9天採自主健康管理的方式進行，但仍有待召開專家會議討論。