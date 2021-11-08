聯亞受試者不滿淪疫苗難民 陳時中道歉曝解方

聯亞疫苗未取得國內緊急使用授權（EUA），曾參與該臨床試驗的民眾至今即便接種兩劑疫苗，資格仍不被國內認可。衛福部長陳時中今天再次強調，由於聯亞未能取得國內EUA，因此接種過的民眾資格未來仍不會被認可，這一點很抱歉，建議可接種其他廠牌的疫苗，取得合法接種資格。

聯亞疫苗在進行二期臨床試驗時，招收超過四千名受試者，但因最終無法取得EUA，讓已完成兩劑接種的民眾處在尷尬地位，若要前往醫院探視家人將相當不便，明明已打過兩劑疫苗，卻還要自費進行篩檢，總感覺不太公平。

陳時中指出，聯亞因為沒有通過EUA，因此將來恐怕也無法被認可，但現在醫院內開放可用快篩試劑取代PCR，費用不是很高，若民眾若仍感到心理不平衡，那也只能說抱歉，但國內還是有其他疫苗可選擇，作為法律上的接種證明。

指揮中心發言人莊人祥則指出，ACIP曾討論過，若民眾參與的疫苗臨床試驗，最後未能取得EUA，只要後續沒有再參加臨床試驗，都可以選擇國內任何一個通過EUA的廠牌接種，除新冠疫苗外，過去也有很多疫苗存在不同品牌間的混打，都沒有看到特殊的問題，民眾可安心接種。