美國即將敞開國門，取消外國旅客入境禁令，市場期待帶動低迷已久的旅遊需求，全球航空類股應聲飆漲，台灣航空雙雄長榮航、華航近期表現亮眼，從10月27日起，連續8個交易日上漲，漲幅高達近30%。

自疫情爆發以來，全球各國人人自危，紛紛緊閉國門，防堵新冠疫情在國內傳播，然此舉也重創旅遊產業，航空、訂房等相關類股遭受市場沉重賣壓，如今受惠貨運需求激增、美國解除外國旅客入境禁令，料將刺激旅遊需求，航空、訂房類股重獲市場青睞。

美國即將打開國門，市場料刺激旅遊產業，航空類股應聲大漲。（圖／長榮航）

美國在緊閉邊境18個月後，即將8日允許完整接種疫苗的33國旅客搭機入境，隨著美國打開國門，迎接旅客的到來，各航空公司摩拳擦掌，因應報復性需求的來臨，達美航空周五大漲逾8%、美國航空漲逾5%；此外，訂房業者股價也不甘示弱，Expedia飆漲逾15%，Airbnb漲逾13%，而Booking Holdings也有7%的漲幅。

不僅美國當地航空公司飆漲，中國國際航空今日股價大漲逾8%，南方航空股價漲逾6%，日本航空、全日空航空分別漲逾5%、4%。

此外，由於貨櫃航運塞港情形不見改善，全球供應鏈受挫，美西港口堵塞不斷惡化，恰逢美國購物旺季，許多業者為趕上耶誕節，紛紛轉向航空運輸，推升航空貨運運價走高，亞洲美國線運價創下新天價，台灣到美西報價達每公斤500至520元。

受運價走高、旅遊解封題材等利多刺激，航空雙雄長榮航、華航最近股價強勢上漲，從10月27日股價分別在每股18.5元、16.2元的價位，連續8個交易日上漲，漲幅達約30%。今（8日）長榮航大漲8.8%，盤中一度逼近漲停，終場收在每股23.5元；華航則漲7.42%，收在每股21元。