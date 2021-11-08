春節防疫旅館量能不足？趙少康分析後這樣說｜2021.11.08

受到新冠疫情影響，台商想回來卻訂不到防疫旅館，有家歸不得，更將面臨除籍、喪失健保及投票權等問題。對此，資深媒體人趙少康指出，9月1日至11月7日，境外移入病例共391例，其中大陸移入病例為0，而美國81例最多，質疑指揮中心「不敢得罪美國」，且不管有沒有打過疫苗都採「10+4」的隔離檢疫政策也不合理。

趙少康今（8）日表示，收到很多人反映防疫旅館不夠又貴，且過年要回來的一定是台商最多，除了兩年未返台會除籍外，可能還有其他原因要回來；而根據統計，今年9月1日至11月7日，境外移入病例共391例，其中以美國81人最多、印尼53人排第二，從大陸移入的為0，且之前疫情嚴重時的防疫重點國家，美國還不在裡面，趙少康質疑，指揮中心到底有沒有根據事實判斷，「不敢得罪美國嘛」。

趙少康指出，根據今年9月1日至11月7日的統計資料，境外移入病例以美國最多、印尼第二。（圖／中時新聞網直播畫面）

趙少康指出，春節要回來的主要一定是台商，但防疫旅館不足，外國人、外籍移工也進不來，「台灣缺工缺得要死啊」。

至於目前10+4的隔離檢疫政策，趙少康也認為不合理，若要趕上過年，最晚1月15日要入住防疫旅館，25日出來後，距離1月31日除夕剩下5天，那這5天給誰住？等隔離結束後年都過了，他回來幹什麼？「腦筋有洞啊！」

趙少康建議，最多就是7+7，且重要的應該不是住幾天，而是PCR檢測。他也提到，不管有沒有打疫苗都要住滿14天不合理，打完兩劑疫苗後其實可以居家檢疫，而打完一劑可以隔離7天就好，但現在問題是指揮中心不承認大陸疫苗，若認為大陸疫苗效果差，台商進到台灣機場再補打一針，可以透過事先申請，「要打高端也可以啊，不是還剩一堆？」再做PCR檢測確認，這樣就不一定要到防疫旅館，不是解決防疫旅館之荒了嗎？