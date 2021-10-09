美國海軍8日表示，上週末在南海與不明水下物體碰撞並受損的海狼級核動力潛艦「康乃狄克」號（SSN 22），目前已返抵關島港口。對此，美國海軍協會(USNI)表示，這並非該艦第一次意外「碰觸」到某種東西；先前康乃狄克號在極圈也曾遭到北極熊熱情熊抱外加舔吻過。

USNI指出，早在這次碰撞之前，康乃狄克號就有前例與其他物體「連結」。早在2003年該艦於極圈執勤時，下潛的康乃狄克號破冰浮出，霸氣四射的身影勾起1隻北極熊的好奇心。

只見北極熊緩緩地步向該艦，隨後熊抱住露出的艦體。經過幾番熱舔，北極熊似乎喪失對康乃狄克號的興趣，緩緩踱步離去。

美海軍8日已證實，SSN 22上週在南海與不明水下物體碰撞而受損，現已抵達關島港口。「Military.com」表示，目前還沒有公布具體受損程度，僅知道該艦核子推進系統沒有受損。至於碰撞到甚麼物體也還未確定，而大陸外交部已表達「嚴重關切」。

康乃狄克號為美國海軍海狼級核動力潛艦，該級潛艦總共3艘。其於冷戰期間設計，旨在改善美國攻擊潛艦與水面艦的能力，每艘船載員約140人。