台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票。針對民進黨人幫罷免案站台，也是台中人的資深媒體人黃暐瀚認為，找民進黨的政治人物來站台，是沒有用的；但國民黨的名嘴、議員及立委輪番下去掃街，對罷免案過關是有用的。他甚至指出，該罷免案並沒有像外界講的已經有9萬票要罷免他，現在應該在罷免邊緣而已。

黃暐瀚10日在政論節目《新聞大白話》表示，即使陳柏惟涉賭等事被爆，但罷免案沒有那麼容易過的，現在就在7萬至7.3萬票之間，也就是在過與不過之間。但是陳柏惟示弱，他哭了，會降低仇恨值。可是他找民進黨的政治人物幫他站台，沒有用的。

黃暐瀚接著表示，陳柏惟被爆肇逃及涉賭，的確大大提高罷免機率，但是現在還在過與不過之間，沒有像外界講的已經有9萬票要罷免他，現在應該是在罷免邊緣而已。

至於之前投給陳柏惟的年輕人會不會回去投票呢？黃暐瀚認為，這完全不重要。因為這些年輕人當時是投票讓陳柏惟當選，就算這些年輕人回去投反對罷免票，但只要票數沒有過7萬3，比如7萬票，這一點意義都沒有。除非他的反對罷免票可以開到11萬2，就是他當選立委時的票數，才有意義。但並不可能，因它的投票率不可能到達大選時的7成5、7成6，甚至7成7。

黃暐瀚指出，罷免案的關鍵並不在於反罷免票是多少，除非它能跨過1/4的門檻。如果不能跨過1/4的門檻，不管總統蔡英文有沒有挺、地方民代有沒有挺、年輕人有沒有回來投票，都完全不重要，重點要看，討厭陳柏惟的人多不多。而國民黨的名嘴、地方議員及立委輪番下去掃街，對陳柏惟罷免案是有用的，因為他們是國民黨支持者，當初沒有投給陳柏惟的人可能原本還在猶豫，但這些人一來，票就有機會慢慢累積到7萬3，陳柏惟可能就會被罷免了。