台中立委陳柏惟罷免案將在23日舉行投票，日前他展開罷免前最後10天苦行試圖爭取同情票，但陳柏惟過往爭議言行早已數不勝數，資深媒體人趙少康16日表示，其實陳柏惟去年當選時，就曾批評政黨票投時代力量和台灣民眾黨的270萬選民「腦容量不夠」，更暗指這兩黨是「中共同路人」，但現在他面對罷免，卻裝委屈，趙少康呼籲大家，這次一定要投票罷免陳柏惟。

立委 陳柏惟。(圖/翻攝自 陳柏惟臉書)

趙少康16日在臉書貼文表示，回顧2020年1月13日，陳柏惟剛當選立委，和基進黨主席陳奕齊開直播，批評政黨票投民眾黨與時代力量的270萬名選民「腦容量不能說很高 」，還暗指這兩黨是「中共同路人」，直指時力跟民眾黨的意識形態只有藍綠。

趙少康續指，陳柏惟即使爆出肇事逃逸醜聞，陳奕齊還大讚陳柏惟是「勇敢的台灣人」、「為什麼大家對顏家可以寬容？」過去消費其他小黨，現在為了挺自家立委，綁架整個台灣社會，情緒勒索。

最後，他強調，一個在投票時拉攏小黨，投完票就過河拆橋的政黨，毫無誠信可言。如今面對陳柏惟被罷免，再次利用小黨支持者。過去嘲笑別人很開心，現在面臨被罷免就大打悲情牌、裝委屈，一改過去的囂張嘴臉，10月23日，如果讓陳柏維逃過罷免命運，未來一定更囂張跋扈。