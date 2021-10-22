立委蔡易餘日前於內政委員會告發PTT網友belialhell，指其張貼文章稱陳柏惟聘任親哥擔任服務處特助等不實言論，涉嫌違反公職人員選舉罷免法，刑事局受理後立刻展開偵辦。

警方追查，該帳號發布的4篇文章，均使用不同IP位址，初步調查分別位於中山大學、新北市、新竹市及新竹縣，刑事局已聯繫涉案IP使用者，均稱係遭冒用，研判嫌犯可能利用VPN或跳板盜用IP帳號，再於網路上發表文章，後續將正式通知使用者說明，確認案情，並指派專責人員檢視民眾遭盜冒用設備，追查隱身網路真正疑犯。