台中二選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免案即將投票，民進黨立委何欣純今在立法院質詢時抨擊刪Q是以民主之名，行惡罷之實；行政院長蘇貞昌順勢接球說，陳柏惟沒有褻瀆職責，理性問政備受肯定，希望台中的選民能讓全國看到有智慧。

陳柏惟罷免案進入最後一天衝刺，國民黨主席朱立倫今天上午穿上刪Q背心，以志工身分爭取民眾支持同意罷免。面對罷免投票即將到來，選區同樣在台中的民進黨立委何欣純今質詢蘇貞昌時，雙方用了將近5分鐘的時間盛讚陳柏惟。

何欣純表示，台灣已經進入民主階段，心情卻很沉重，但同時又對台灣人的判斷有著樂觀的期待，因為陳柏惟的罷免案明天就要投票，看到陳柏惟今天宣示這場罷免不是藍綠對決，而是希望透過他的苦行與說明，負責任的態度勇於承擔，把傷口縫合起來。

何欣純說，罷免是公民權的行使，但這樣的民主不該被用來抹黑、造謠、攻擊，朱立倫甚至還帶著全黨在中二選區重傷陳柏惟，以民主之名行惡罷之實，「蘇院長你怎麼看陳柏惟的罷免」？

蘇貞昌順勢表示，「我同意委員的看法」，民主制度設有選舉與罷免，這是用罷免來補強選舉或有不足之處，等於是備用的後援彌補。選出來的人，就代表著民意，除非這個人做了不符合民意、有違職守、操守，或人格有問題，才應該就此罷免，但不應該因為政黨之間的不同立場，進行政黨對政黨的殲滅，或把這個人過去的事情通通翻來算帳，這不是罷免制度的設計目的。

蘇貞昌說，陳柏惟擔任國會議員盡心盡力，在國會並沒有褻瀆職責，對行政院的監督也盡心盡力，非常理性問政，備受肯定，希望台中的選民在選舉制度的應用上，能讓全國看到很高的智慧，讓台灣的民主更成熟。

「沒錯，我同意院長的說法！」何欣純繼續誇讚陳柏惟表示，罷免當然是公民權的行使，但罷免是民主制度的後援系統，不是用罷免做三分真、七分假的造謠抹黑，破壞民主制度，詆毀民選國會議員，相信台灣人民是不會接受的，希望大家共同守護台灣民主。