林靜儀獲聯名推薦補選中二選區 市議員陳世凱表態支持

台中第二選區立委陳柏惟遭罷免，中選會將於3個月內辦理補選，但藍、綠人選至今未定案，綠營內部更有多人表態願意出征，曾與前立委顏寬恒兩度交手的現任台中市議員陳世凱，今早在臉書貼文表示力挺前不分區立委林靜儀，強調自己將扮演強力助攻手。

包括民進黨現任市議員王立任、楊典忠、張家銨及林靜儀等多人，這幾天都有基層出面力拱，幾人也都表達不怯戰、若民進黨徵召願意盡力而為的態度。而陳世凱近日態度低調，未針對人選問題多表態，直到今天早上貼文決定力挺沒有派系的林靜儀。

陳世凱臉書以非洲俗諺「一個人可以走得很快，但一群人可以走得更遠」，強調在路途中必須有志同道合的夥伴、朋友，以此表達對林靜儀的力挺。

陳世凱指出，他認識林靜儀多年，覺得林是邏輯清晰、對不公義的事仗義執言的女性，且於2020年卸任不分區立委後，仍在台中深耕基層，是優秀的人才。若陳柏惟與基進黨也認同林靜儀，他願意站出來推薦林參與第二選區立委補選。