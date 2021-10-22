台灣基進立委陳柏惟罷免案，將於23日投票。行政院長蘇貞昌今天（22日）在立法院回答民進黨立委何欣純質詢此議題時表示，陳柏惟在國會行使權責監督行政院，可說盡心盡力，非常「理性問政」，希望台中選民在選舉制度應用上，能夠讓全國看到很高智慧，也讓台灣民主成熟更進一步向前走才好。蘇貞昌「理性問政」一出口，讓PTT網友炸鍋了，認為陳柏惟問政哪裡理性了？

PTT八卦板鄉民紛紛表示，「快來噓。」、「哪裡理性？」、「理性肇逃。」、 「我看他質詢怎麼沒感覺理性問政。」、「神明都敢騙的人所說的話。」、「X哈哈哈哈，理性問政，哈哈哈哈哈。」、「理性這兩個字跟他一點關係都沒有喔XDDDDD。」、「理性問政？塔綠班為何要一直欺騙人民。」、「台中人記得展現智慧喔。」、「有智慧就是刪Q。」

也有網友認為，「問政理性？我的理解難道有問題？平行宇宙？」、「肇事逃逸叫勇於負責，那理性問政原意是？」、「賣弄台語，理性？當我聽不懂質詢喔。」、「你他X都快火大了，哪裡理性？」、「一個嗆母語的理性問政？」、「一直要人講台語是理性問政嗎？」、「那質詢問巴斯光年是三小？」

有人甚至直言，「最高境界，自欺欺人。」、「胡迪的好朋友是理性問政？聽到沒，下次可以問蘇類似問題，看他會不會生氣。」