《大新聞大爆卦》

台灣基進陳柏惟罷免投票將於23日舉行，在此之際，民進黨立委蔡易餘卻表示，他在PTT上發現有一組特定IP，用不同帳號在攻擊台灣基進陳柏惟、懷疑是來自大陸。針對這種說法，資深媒體人羅友志表示，陳柏惟是什麼咖？這笑死人了；他甚至認為、9月以後，民進黨做的所有事情，大家往「選舉」兩個字去想就對了。

羅友志22日在中天新聞《大新聞大爆卦》節目中表示，若說大陸媒體打陳柏惟，陳柏惟是什麼咖？笑死人了，這種也拿出來宣傳，還有人質疑大陸干涉陳柏惟的罷免，笑死人了，這種招數也有人相信？

羅友志指出，從今年9月以後，民進黨做的所有事情，大家往「選舉」兩個字去想就對了，如果大家針對陳柏惟的罷免案，開始講一些什麼話，只要把民進黨現在做的事情，套上「選舉」，什麼事都會清楚了。居然說什麼大陸干涉選舉？別鬧了！

羅友志接著表示，為何這個說法會出來，那是因為民進黨9月開始選舉了，而且一路選到2024年。羅友志甚至斷言，這5年、甚至6年，民進黨會是一樣的主軸，絕對是一樣的步調、一樣的和弦，就是「抗中保台」，因為總統蔡英文贏上癮了，所以這4字非常好用，絕對會用5年以上。