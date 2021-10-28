民進黨近日開始強力動員，以面對未來的四大公投、林昶佐罷免案及台中二選區補選案等挑戰，然而綜觀執政團隊的表現，似乎正陷入了五大矛盾困境，如果這些問題不解決，恐怕會墜入所謂的「塔西佗陷阱」，直接威脅民進黨政權基礎。

民進黨政府政策的五個重大矛盾包括：一、抗中保台與國防能力的矛盾：執政黨在這五年中不斷在言語刺激對岸，聯美抗中保台成為兩岸與外交主軸，但除了向美國購買武器外，國防能力卻未見提升，募兵制推動一直未能成功，徵兵制又不敢恢復，難怪日前華爾街日報報導，台灣軍隊士氣不振難與中國一戰。

二、非核家園與能源不足的矛盾：2025年要達成「非核家園」一直是民進黨的最重要的政策目標，但近年來油價攀升、台商回流，加上國際上推動「碳中和」已成共識，如果要捨棄核能發電，電價必然大幅攀升，如果「珍愛藻礁」公投通過，三接也勢必延宕進度，能源不足問題立刻迫在眉睫。

三、經濟發展與財政紀律的矛盾：民進黨重新執政後推動前瞻基礎建設、增加對美軍購、大幅減稅、補貼農業外銷大陸受阻，以及新冠肺炎爆發後防疫支出，都造成財政極大負擔，雖然這兩年由於外銷成績斐然，加上證交稅收增加，勉強維持財政穩定，但未來幾年軍購支出龐大，高鐵延伸案等重大建設推動，財政紀律能否維持令人擔憂。

四、對抗與依賴中國的矛盾：從2016年蔡英文與川普通話後，聯美抗中已成為執政黨主要路線，但經濟上卻仍持續依賴中國大陸，對大陸貿易順差今年更可能突破1400億美元，近日屢屢傳出大陸將終止ECFA引起企業界恐慌，萬一ECFA終止，台灣脆弱的經濟假象將會更加惡化。

五、團結民主與輿論控制的矛盾：蔡英文在多次講話中呼籲朝野團結對抗中國大陸，也強調民主是台灣最大的支柱，但另外一方面卻豢養網軍及收買親綠媒體，打擊不聽話的傳媒，鋪天蓋地攻擊在野黨，和標榜的團結民主背道而馳。

這五大矛盾執政黨似乎無力也無意解決，如果持續下去，將會陷入動輒得咎和政策無法施行的困境，這對未來國家發展會是一大威脅。

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