台電預計2025、2026向民營電廠採購270萬瓩燃氣發電量，沒想到第一階段150萬瓩招標就流標，面對老舊的核二廠、協和燃油電廠除役，今年台灣大停電險象環生情況，明年夏天的缺電危機，地方選舉民意海嘯襲來，民進黨縣市首長都急了。

此刻，中國瘋搶國際能源，煤、氣、石油價格飆漲，歐洲各國大喊吃不消，如果連戰爭儲備量都必須拿出來抑制價格飆漲，那就上綱成國安層級問題。台灣缺電捉襟見肘，民進黨把不穩定的綠電當作基載電力，撐出符合備載容量的假象，每當太陽下山、太陽能發電趨零，大停電就爆開了，而最害怕的是台電包商，又得出面頂罪……。

蓋新廠短時間過不了環評這關、民營電廠增加機組又流標、核二廠、協和電廠除役，分別短少98.5、100萬瓩電量，眼睜睜看著缺電捅出那麼大的洞，不出問題才怪。

供電，是科學問題，一點都沒有投機取巧的空間，綠電要看老天爺賞飯吃，無風、陰天、黑夜、乾旱缺水，不穩定就是不穩定，火力發電減碳、降空污都來不及了，還要加上護國神山台積電南科、高雄都有新廠即將投產，3年前閣揆賴清德喊要解決台灣五缺，現在光是缺電這一項就已是無解，走到了死胡同。

扁時代是以台灣不缺電為前提推動非核家園，2012年總統大選，民進黨提名人蔡英文把非核家園政見加上「2025」，如今看來猶如把反核神主牌套上緊箍咒，以核養綠、四大公投，不啻為民進黨錯誤的能源政策解套的下台階，就讓同意的公投票敲醒裝睡的民進黨人吧，否則，2022缺電家園必定再次重創民進黨。

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