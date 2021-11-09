四大公投案其中一項為「重啟核四」，各縣市首長紛紛表態，今天上午基隆市長林右昌表示，民進黨一貫主張非核家園，反對核四重啟，另外針對協和發電廠規畫改建四接站，他認為，大家有意見可在環評會議表達，尊重專家意見。

林右昌表示，基隆被核一、核二、核四包圍，他反對核四重啟，主要是核廢料無法解決，有核安顧慮，特別是新北市廠區問題已經老生常談，核廢料沒有地方儲放，他認為，非核家園是大家共識，也是非走不可的方向。

林右昌說，全台不能一天停電、缺電，要一邊非核、廢核，另一邊又得確保提供新能源，必須無縫接軌不能有任何時間差，所以民眾大家要共同認知、面對，能源轉型非一蹴可幾，需要大家的支持。

此外，針對協和發電廠四接站爭議，林右昌指出，大家有意見提出是好事，但不要為反對而反對，有些問題可以一起努力改善，也希望大家提出更多科學論據理性溝通，他說，環評會議持續進行中，現在是二階環評，專家會以高標準看待，一切尊重專家意見。