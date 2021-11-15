立法院教育委員會15日前往台電核四廠視察，原能會簡報指出，核四建照在去年底過期，加上電廠內原先作為運轉用的核燃料棒，今年3月全部運出，嚴格而言已非核電廠。

台電表示，若重啟核四，原能會要求須重新進行地質調查及後續耐震力評估，不過光是調查時間4年以上，後續也得依最新法規來重新申請建照。