建廠執照失效+沒燃料棒 原能會:核四已非嚴格核電廠 17:232021/11/15 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院教育委員會15日前往台電核四廠視察，原能會簡報指出，核四建照在去年底過期，加上電廠內原先作為運轉用的核燃料棒，今年3月全部運出，嚴格而言已非核電廠。 台電表示，若重啟核四，原能會要求須重新進行地質調查及後續耐震力評估，不過光是調查時間4年以上，後續也得依最新法規來重新申請建照。 1218公投》回應四大公投首場辯論 醫師公會：勿道德綁架 1218公投》蔡政府掣肘公投綁大選 馬英九稱蔡英文「蔡殺投」 #原能會 #核四 #核電廠 #台電 #建照 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1218公投》中南部環團北上立法院 公開挺藻礁 14:042021/11/14 政治 1218公投》趙少康批民進黨怕公投怕得要死 「連辯論都不敢」 20:502021/11/14 政治 1218公投》國民黨大咖公投宣講 火力全開 04:102021/11/15 焦點要聞 時論廣場》府院全面啟動 公投戰恐遭逆轉（鈕則勳） 19:292021/11/14 時論廣場 新聞透視》核廢料放哪推給威權 政府迴避責任 04:102021/11/14 焦點要聞 1218公投》民眾黨新竹疾呼 護食安護藻礁 04:102021/11/15 焦點要聞 蔡英文稱「核四在地震帶上」網上地質所一查傻眼了 08:172021/11/15 生活 府院全面啟動 公投戰恐遭逆轉 04:102021/11/15 時論廣場 奔騰思潮》當執政黨用黨意操弄公投 反抗就是義務（葉慶元） 16:462021/11/14 海納百川 下一波半導體設備大爆發 挖出12檔「隱藏版好股」 05:202021/11/15 財經 1218公投》環團：13歲比老年癡呆的民進黨好太多 04:102021/11/15 焦點要聞 財經熱門新聞 疫苗是「重打」還「混打」？ 高端回應了 - 財經 高雄國賓將熄燈 原址改建大樓推豪宅 - 財經 華為遭美四輪制裁搞爛了 5G業務出奇招還能活？ - 財經 下一波半導體設備大爆發 挖出12檔「隱藏版好股」 - 財經 史詩級崩盤殺來！傳奇投資人怒轟他：對通膨裝瞎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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