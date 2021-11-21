「四個不同意，台灣更有力」義竹公投說明會今下午在嘉義縣義竹修緣禪寺廣場前登場。（蔡易餘辦公室提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「四個不同意，台灣更有力」義竹公投說明會今下午在嘉義縣義竹修緣禪寺廣場前登場。（蔡易餘辦公室提供∕呂妍庭嘉義傳真）

立委高嘉瑜宣講完，接連唱了《心花開》、《隱形的翅膀》，最後還和蔡易餘一起合唱《玻璃心》。（蔡易餘辦公室提供∕呂妍庭嘉義傳真）

立委蔡易餘說國民黨過去自己開放含萊克多巴胺的牛進口，現在卻反對豬進口，非常矛盾。（蔡易餘辦公室提供∕呂妍庭嘉義傳真）

行政院副院長沈榮津指考量安全、財源以及核廢料，如果要重啟核四當然是要不同意。（蔡易餘辦公室提供∕呂妍庭嘉義傳真）

公投說明會 高嘉瑜、蔡易餘合唱玻璃心 底下笑聲不斷。

公投說明會 高嘉瑜、蔡易餘合唱玻璃心 底下笑聲不斷。

「四個不同意，台灣更有力」義竹公投說明會今下午在嘉義縣義竹修緣禪寺廣場前登場，行政院副院長沈榮津、立委蔡易餘、高嘉瑜以及嘉義縣長翁章梁輪流開講，原本嚴肅場面因蔡易餘、高嘉瑜兩人合唱《玻璃心》，「笑果」不斷，台下鄉親邊笑邊鼓掌。

沈榮津、蔡易餘、高嘉瑜以及翁章梁輪流今開講，呼籲鄉親12月18日出來投票，為了台灣的下一代，四個公投案都投不同意票。沈榮津表示，過去核四高達2800多億元建廠經費，卻連發一度電都沒有，國民黨卻說還要解封，但過去賣設備的公司都解散，零件也找不到，地底下還有地震帶，「會有安全的問題」，加上核廢料無處存放，考量安全、財源以及核廢料，如果要重啟核四當然是要不同意。

蔡易餘指出，美豬進口開放符合國際標準、科學證據、安全容許量，美國是一個重視原則的國家，要談FTA及台灣加入CPTPP，一定要以對等公平為前提，而政府也一定會嚴格把關美豬進口食安問題，如果未來鄉親在市場買，一定把標示清楚，國民黨過去自己開放含萊克多巴胺的牛進口，現在卻反對豬進口，非常矛盾，強調公投四大主題，大家一定要清楚，蓋3個字「不同意」就對了。

高嘉瑜說，馬英九2016年答應美國答應開放美牛，且跟美國達成貿易協調，總不能換個政府就說話不算話，這樣讓美國人看輕，所以不能只開放美牛，也要開放美豬，但最重要是吃台灣豬。

高嘉瑜說，公投綁大選造成了3年前的選務混亂，甚至邊開票、邊投票的情形，公投是在針對事情的討論，民主的重要價值，而選舉是針對人在投票，若不能脫鉤，很容易淪為政黨之間較勁的工具，導致議題討論失焦。

高嘉瑜宣講完，接連唱了《心花開》、《隱形的翅膀》，最後還和蔡易餘一起合唱《玻璃心》，場面頓時變得歡樂起來，笑聲不斷。