夏瀛洲接受陸媒訪問所言，確實反映了部分台灣人民的心聲，6年前此時，當時的總統馬英九與大陸國家主席習近平會面，台灣人民覺得兩岸終於可以好好發展經濟，共存共榮了，想不到6年後，在民進黨的執政下，已成為全世界最危險地區之一，令人不勝唏噓。

關於中共戰機出海巡邏一事，自然引起了廣泛的議論，但夏將軍講的是西南空域，並不是指入侵我領空，防空識別區範圍極大，無需上綱上線。況且他在訪談中也強調，自己是國民革命軍，要是別人叫他是台軍，他會不高興，他也說「我在台軍服役很長時間……」。

陸媒刻意這樣報導，是在對台灣進行「認知作戰」，透過媒體片段報導，給予民眾對退役將領不好的印象，並在網路引戰，就軍人終身俸、國家忠誠、愛國意識、兩岸關係會吵成一團，正好符合中共「認知作戰」目的。

國防部冷處理，不隨之起舞，是明智之舉。

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