引發民進黨「黑道之亂」的民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，不僅捲入黑幫、毒品案，另還被查出爽當替代役時出勤不正常，擅離職役達172小時，遭依《替代役實施條例》擅離職役累計逾7日罪起訴。趙偵查期間否認犯行，，但在10月18日開庭時突然改口認罪，經審理後，台北地院判處3個月徒刑，得易科罰金9萬，可上訴。

趙介佑2018年5月14日入伍，服替代役第190期，起初分發到矯正署澎湖監獄服務，因2度出勤不正常被監獄管理員規勸，要他盡速返監，他竟揚言開槍，還打電話嗆管理員「殺了你」，被依恐嚇罪判刑2月。

趙介佑後來因毒駕救護車案被判刑停役，今年2月25日回役分發到花蓮監獄，3月22日改調北投區公所，在北投區公所又再度出勤不正常，共計無故擅離職役172小時，超過規定的7天，因而遭到送辦。

偵查期間，趙否認逃兵，辯稱都有請事假，但檢察官根據他的出勤紀錄，認定出勤確實不正常，依法起訴。北院開庭後趙男改口認罪，法官諭知改行簡易判決，經審理後，判處3個月徒刑，得易科罰金9萬，可上訴。