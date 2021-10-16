臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

高雄市鹽埕區府北路上的城中城大樓14日遭火噬，造成46死、41傷慘劇，市長陳其邁偕市府團隊鞠躬致歉。正面臨罷免危機的基進黨立委陳柏惟15日表示，將與團隊捐出一日所得，協助城中城大火的後續安置工作。消息一出引發網路熱議，網友狠酸陳身為立委領有高薪，若只捐一日所得還不如不要捐，「真的欠罷」。

城中城大火引發全台關注，各界善款也不斷湧入。總統府發言人張惇涵15日表示，總統蔡英文、副總統賴清德皆以個人身分，分別捐出一個月所得；高雄市長陳其邁等多位首長、綠委、政治人物也表示捐出一個月所得。高雄市政府社會局社會救助金專戶，指定用於此事故用途，作為撫慰及協助受傷者及罹難者家屬災後支持之用。

台灣基進15日也發出聲明表示，台灣基進與黨籍立法委員陳柏惟團隊，將共同捐出一日所得，支援高雄鹽埕城中城大火的後續安置工作。

根據立委一個月薪資19.5萬來算，日薪是6500元。陳柏惟將捐一日所得的消息，迅速在網路引發熱議，大批網友湧入臉書相關新聞連結留言：「一日所得？笑死人」、「給點誠意好嗎？」「以一日所得搏版面」、「立委捐一日所得，就跟信用卡額度給1000元一樣」、「真的欠罷」、「可以別那麽掉漆好嗎？丟了立法院的臉」。