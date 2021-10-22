台中第二選區立委陳柏惟罷免案，明日就要投票，國民黨主席朱立倫，22日上午到霧峰市場，與刪Q團體一起掃街，拜託大家明天投下同意罷免票，朱立倫說，這位立委完全站在台中市民的對立面，這是公民力量的展現，國民黨作為一個民主的政黨，當然要支持在地的力量，希望大家明天都能夠站出來投票。

國民黨主席朱立倫，22日上午到霧峰市場，與刪Q團體一起掃街，拜託大家明天投下同意罷免票。（黃國峰攝）

朱立倫表示，在地居民最關心的是選出的代表，是不是能夠代表地方人民的想望？照顧百姓？但大家最關心的空汙、萊豬、毒品的議題，陳柏惟完全站在台中市民的對立面，這是公民力量的展現，國民黨作為一個民主的政黨，當然要支持在地的力量，希望大家明天都能夠站出來投票。

國民黨主席朱立倫，22日上午到霧峰市場，與刪Q團體一起拜託大家明天投下同意罷免票，遇到相同理念的民眾，要求合照。（黃國峰攝）

國民黨主席朱立倫，22日上午到霧峰市場，與刪Q團體一起掃街，拜託大家明天投下同意罷免票，蹲下來與一位攤商握手。（黃國峰攝）

至於這次罷免朱立倫上任的首戰，結果會不會影響黨內威望，朱表示，真正的選戰在明年年底，但我們在這過程中，不管公投、罷免案，我們每一件事，都要把它做好，今天來這邊的志工，也都是支持反萊豬、反空汙、反開放大麻的力量，以媽媽的心情，來關心市民，對於支持開放萊豬、燃煤來發電、毒品的立委，必須全力來把他罷掉。

國民黨主席朱立倫，22日上午到霧峰市場，與刪Q團體一起掃街，拜託大家明天投下同意罷免票時，向飲料店店員，伸出拜託。（黃國峰攝）

陳柏惟早上4點就開始走了，他在最後一周「苦行」的策略，有沒有什麼因應？朱說，這跟苦行一點關係都沒有，為什麼要開放毒品？為什麼要造成台中的空汙？為什麼要讓大家吃萊豬？為什麼不給大家足夠的疫苗？為什麼過去這段時間沒有站在台中市民的所有的角度來發聲，每天只搞政治對抗、意識形態，這才是民眾要罷掉最不適任立委。

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