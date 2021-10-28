民進黨中執會通過黨版修憲案，將送請立法院黨團依照立法院修憲程序啟動審議。國民黨團總召費鴻泰表示，下週將召開修憲小組會議，由黨主席朱立倫親自主持，並認為修憲討論應納入恢復立法院的「閣揆同意權」。

費鴻泰質疑，若修憲複決公投要與2022年地方選舉一起投票，民進黨就會急，若是到2024年，民進黨不急著在這會期定案，否則留著一年被大家批評，因此民進黨不要打假球，修憲是假議題，被提出來只為轉移焦點。

費鴻泰強調，修憲須要各界參與，不是兩政黨吵完一架，沒那麼簡單，修憲必須要贏得社會的共識，他也將建議黨主席朱立倫下週召開修憲小組的會議，並由朱立倫親自主持。

此外，費鴻泰表示，是否恢復立法院的「閣揆同意權」也應納入討論，現在台灣並不是總統制，也不是內閣制，而行政院長是總統的執行長，沒有權但有責，而總統有權，但卻不用到立法院接受民意監督，若修憲改成總統制、內閣制工程浩大，因此恢復立法院的閣揆同意權，是比較務實且最快最直接的做法。