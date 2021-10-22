台灣基進黨立委陳柏惟罷免投票倒數最後一天，國民黨台中市議會黨團上午齊聚烏日，議員們化身為刪Q志工、到市場拉票，呼籲選民23日站出來、投下「同意罷免」的一票。而今天晚上，刪Q總部、陳柏惟分別將在龍井、烏日區舉辦活動，最後衝刺。

國民黨籍市議員吳瓊華、李麗華、李榮鴻、黃馨慧、李中、張廖乃綸、朱暖英、沈佑蓮、黃仁、羅廷瑋、冉齡軒、羅永珍、黃健豪與黨團書記長陳政顯，上午到明道花園城市場掃街，他們高舉寫著請投「同意罷免」的看板，向民眾請託。

台中市議會國民黨團議員齊聚烏日區，為刪Q罷免案最後請託。(林欣儀攝)

陳政顯表示，陳柏惟擔任立委至今，竟然支持開放大麻，還挺萊豬、阻擋疫苗進口，他種種被蔡英文總統「認證的認真」，其實都是教壞小孩、破壞社會安和的行為，根本不是理性問政，呼籲選民別讓惡質立委繼續當下去。

吳瓊華則痛批陳柏惟未兌現選舉承諾，她指出，陳柏惟曾允諾「當上立委就關中火1天」，至今都未做到，沒有誠信的人不適合當民意代表；這次選民自主提出罷免案，民進黨卻鼓勵民眾投票「反惡霸」，根本是反民主。

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