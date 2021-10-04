2位機車雙載年輕人，2日晚間，不幸撞上正在作業的堆高機前叉，不治身亡，其親友在臉書社群發文，徵求錄像，以釐清真相。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

2位機車雙載年輕人，2日晚間，不幸撞上正在作業的堆高機前叉，不治身亡，家人於現場招魂，其親友在臉書社群發文，徵求錄像，以釐清真相。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

台中市霧峰區中正路，2日晚間發生2人死亡的車禍，雙載的20歲王姓男子及19歲魏姓男子，撞上正在作業的堆高機前叉，送醫急救後雙雙不治身亡，死者親友在臉書發文，指責現場沒人員指揮交通，徵求行車記錄器影像，以協助釐清真相。

2日晚間19時28分在霧峰區中正路，該社群臉書上指出，當時商家正在使用堆高機卸貨，3線道路中佔用了2線道路，商家在現場完全沒警告標誌，也沒有派人看守，指揮交通，當時2位年輕人，沒注意到未放下的2隻前叉，當場撞上頭部，送醫不治身亡，徵求剛好有經過的機車、汽車行車記錄器影片，以幫助小孩父母釐清真相。

台中市警局霧峰分局交通分隊指出，2日晚間19時28分，39歲的賴姓男子駕駛推高機於霧峰區中正路卸貨，王姓騎士載著魏男行經中正路，往草屯方向騎乘時，撞上堆高機的前叉後，又撞上停在路旁的小汽車，除造成機車車頭受損，路旁汽車左側受損，2男傷勢嚴重。

台中市消防隊，將王男送往亞大醫院，急救無效宣告死亡，魏男送仁愛醫院急救無效宣告死亡，經抽血檢查，2人均未飲酒。警方對堆高機駕駛賴男實施酒測，也無酒精反應。

交通分隊長蘇于真指出，駕駛動力機械，需事先申請許可，才能於道路上行駛作業，並派人於作業區範圍看守、指揮，夜間作業更需助四周狀況，賴男作業疏失，造成交通意外，依涉及過失致死罪嫌，移送偵辦。