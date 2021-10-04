教育部檢送高雄市的國中小運動操場及周邊設施整建計畫的學校清單，在民進黨立委邱志偉爭取下，北高雄共有15所國中小名列其中，學校必須依據審查意見，盡速提出計畫書，以利核定經費做跑道整建。

邱志偉說，跑道是學生們運動最常使用的場地，順利的話，整建工程明年將能動工、9月之前完工。這15所國中小，他都親自邀請體育署、高雄市教育局到現場會勘，在學校討論跑道整建的急迫性，並請體育署錄案辦理。

名單上的學校包括岡山區兆湘國小、前峰國小、嘉興國小，茄萣區成功國小、砂崙國小、興達國小，梓官區蚵寮國小，湖內區三侯國小、明宗國小、湖內國中，路竹區一甲國小、三埤國小，橋頭區仕隆國小、興糖國小、橋頭國中共15所都將做跑道整建，預估總金額超過6000萬元新台幣。

教育部的執行期程分別為11月20日前，學校提新計畫經過高雄市政府審查函送教育部申請，教育部將在12月20日前審查及核定計畫，學校必須在明年2月10日之前完成規畫設計及細部設計審查，同月28日前完成工程招標作業並簽約，明年9月10日以前完工驗收。由於學校眾多，教育部也提醒學校盡量提早作業，避免開工日期過於集中，造成發包無人投標的情況。