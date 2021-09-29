第23屆台北電影節今（28）日公布「國際新導演競賽」得獎名單，受到疫情影響，海外影人無法來台參與影展活動，改由線上揭曉結果並通知得主。由導演陳玉勳領軍的評審團將最佳影片頒給《失落邊境》；評審團特別獎為《煙硝中，我們狂歡》，更一口氣拿下觀眾票選獎與會外賽「台灣影評人協會推薦獎」。

本屆國際新導演競賽由導演陳玉勳擔任評審團主席，評審還包括演員林依晨、導演陳宏一、台北金馬影展部總監陳曉珮、製片陳璽文（Stefano CENTINI），在經歷多日評審及討論後，最終決定將最佳影片與新台幣60萬元獎金頒發給越南導演黎豹（LÊ Bảo）的《失落邊境》，2014年黎豹的短片《潮濕的記憶》就曾經在台北電影節放映，今年更憑首部劇情長片勇奪大獎，評審一致認為該片以凝鍊的鏡頭、獨到的美學，營造出一個與世隔絕、原始且詩意的空間。直視五名被社會放逐的邊緣人生活，讓人沉思生命的本質與所需。純粹的影像帶來視覺上的震撼，深刻強烈、生猛有力，是新導演的勇氣之作。

黎豹在獲知得獎消息後，特別感謝評審團的肯定，「這個獎項對我、演員們和劇組成員們，都有重大的意義！」他說，《失落邊境》是他和演員與劇組成員們的美好回憶，拍攝結束後，也讓他有了講述更多故事的渴望，更希望疫情趕快離開。

塞爾維亞導演米莉卡．托莫維奇（Milica TOMOVIĆ）的首部劇情長片《煙硝中，我們狂歡》獲頒本屆國際新導演競賽評審團特別獎及新台幣30萬元獎金，評審表示本片「以一場小孩的生日派對為引，藉由各個角色的欲望與衝突反映塞爾維亞經歷的時代變遷與社會困境。在密閉空間中，導演展現精準的場面調度，巧妙掌控時代氛圍；演員表現精彩且自然，是一部充滿野心，瘋狂與溫馨兼具的作品。」而導演在接到通知之後，也第一時間透過電子郵件表達她的興奮和開心。

《煙硝中，我們狂歡》不只評審盛讚，更受到觀眾的支持與青睞，在12部入選作品首場放映結束後，勇奪國際新導演競賽的觀眾票選獎冠軍。而台北電影節與台灣影評人協會第四年合作的會外賽「台灣影評人協會推薦獎」，由朱哲輝、黃以曦、鄭至皓（筆名：牛頭犬）三位台灣影評人討論後，選出《煙硝中，我們狂歡》為獎項得主，評審認為「電影從一場慶生聚會中眾多人物的互動關係，輻射出國族社會議題，成人慾望與童稚遊趣錯綜交織，可見編導嫻熟的調度功力。」

台北電影節將於10月5日與10月6日加場放映兩部國際新導演競賽得獎作品，9月29日11點票券開賣，請影迷們把握機會，踴躍購票觀影。受到疫情影響，本屆入選國際新導演競賽之導演採線上訪談方式分享自己的創作理念與心得，歡迎影迷朋友至台北電影節官方YouTube觀賞。