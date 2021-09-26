屏東大學推出ＶＲ騎馬復健系統，並融入實境遊戲，以機器馬取代真馬進行馬術復健療程。（林和生攝）

為吸引在地青年返鄉並培育數位產業人才，屏東縣政府趁周末假日，邀請大仁科大、屏科大、屏東大學、美和科大及慈惠醫專等5所大專院校，於屏東市青創聚落舉辦「數位生活市集」活動，以5Ｇ科技及數位經濟為主軸，展示在地資訊科技能量。

屏縣府青年事務科洪筱喬表示，隨著5G、AIOT、大數據等科技日益成熟下，縣內大專院校也不斷發展不同類型數位科技應用產品，逐漸形成新興數位經濟產業的青年人才庫，但過去科技資訊離一般民眾遙遠，且相關教具都在學校實驗室裡，使得推廣不易。

因此在縣府、民間企業及學校三方共同辦理，讓民眾以假日逛市集方式，體驗時下最夯的ＡＲ、ＶＲ等數位科技產品。

大仁科大護理系近年來引進3Ｄ虛擬大體解剖，同學周哲宇說，考量大體老師取得不易，加上有同學在解剖過程曾出現當場暈倒窘境，透過科技不僅能掌握人體構造，且能不限次數來回模擬，對實習階段有很大幫助。

屏東大學則推出ＶＲ騎馬復健系統，以機器馬取代真馬進行馬術復健療程，不僅讓患者在療程中更加安全及穩定，且透過ＶＲ虛擬實境導入互動式遊戲，可以讓原本乏味復健變得更有趣，能提高患者回診意願。

洪筱喬說，數位生活市集主要是因應智慧生活應用的普及，呼應2030年總體國家數位內容發展面向，以知識創新連結，持續培育青年做為推動全方位多元數位科技生活的核心；縣府目前正在高樹原南華國小場域，打造ＡＩ智慧農業學校，積極培力在地數位青年人才，迎向世界潮流。