台中市政府與逢甲觀光夜市攤販集中區管理委員會合作，2日傍晚辦「美味逢甲、食在攤吃」活動，現場送出500張夜市抵用券，活動更搭配台中購物節早鳥抽獎活動。（馮惠宜攝）

政府發行振興五倍券10月8日正式領用，為搶搭振興商機，不但百貨、旅宿業者摩拳擦掌，連夜市、農夫市集也搶先在雙十連假前的周末辦活動搶人潮，這頭發送等同現金夜市券，那頭叫出振興五倍券預約憑證打九折，民眾也樂得撿便宜。

農委會輔導處攜手財團法人農業科技研究院募集全台80組青農與組織從10月2日起擇周六、日要在台中鐵道驛文化園區舉辦四場2021年青農快閃市集，特別規劃拍賣活動、滿額贈送防疫農產箱，紙本五倍券消費滿500元享9折，首場因五倍券還未領用，則叫出憑預約憑證打9折。

而逢甲觀光夜市攤販集中區管理委員會與台中市經發局2日起一連兩天辦理「美味逢甲、食在攤吃」活動，現場送出500張夜市抵用券，連續兩日可在逢甲夜市消費使用，活動台中購物節早鳥首波抽獎活動，人潮絡繹不絕。

台中市經發局指出，逢甲觀光夜市的美食享譽國內、外，許多觀光客來台中遊玩時，都會排入逢甲夜市行程，因而市府積極輔導夜市舉辦行銷活動，除了發送夜市券讓民眾持券到上百家合約攤商消費折抵，民眾只要在「台中市政府經濟發展局」粉絲專頁按讚，並於指定貼文按讚留言，活動現場出示手機給工作人員，即獲得50元抵用券，可於10月2日及10月3日連續兩日於逢甲觀光夜市參與活動的攤位直接使用。

另，為宣傳台中購物節活動，現場下載並成功註冊台中購物節APP現場可還可抽iPhone12 mini、三星Galaxy平板電腦等大獎，這也是台中購物節首波早鳥抽獎活動。