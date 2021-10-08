五倍券今日(8日)開始領用，一早各大超商就湧現人潮，根據經濟部評估，到晚上10點截止領取時間為止，應有500萬人領走紙本券，比例超過預訂者4成。如果加上數位綁定者也有逾400萬人，合計900萬人可以立刻持券消費。

首波紙本券預約者共有1193萬人，根據經濟部最後晚上9點統計，共有492萬人領券，不過因超商領券時間是到晚上10點，經濟部初估首日應有超過500萬人搶領，實際數額明日早上9點會公布。

如此紙本券有超過4成預約者第一天就領走，比例相當高，有可能前三天，會有8、9成民眾領用。對此經濟部表示，可能是遇到連假，民眾想趁這段時間消費，不過第一天應該是最高峰，因為上班族多會在工作地點附近超商預約，明天起開始放假，有些無法就近領取。

另外，好食券到今天發放人數超過401萬，終於正式超過原定400萬份目標，不過經濟部昨已宣布10月29日前進行數位綁定者，仍然有份，實際發放會比400萬多。