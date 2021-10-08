首波紙本五倍券8日開始領，全台不少郵局、超商湧現人潮，但屏東縣獅子鄉因無郵局與超商，居民是跑到派出所領取，形成有趣現象。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

首波紙本五倍券8日開始領，全台不少郵局、超商湧現人潮，但屏東縣獅子鄉因無郵局與超商，居民是跑到派出所領取，形成有趣現象。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

首波紙本五倍券8日開始領，全台不少郵局、超商湧現人潮，但屏東縣獅子鄉因無郵局與超商，居民是跑到派出所領取，形成有趣現象。枋寮警分局指出，獅子鄉民預定的首波振興五倍券，已由內獅、獅子以及草埔等3間派出所順利協助領取。

枋寮警分局表示，首波領取時間為8日至21日早上8時至下午18時，領券期間請民眾攜帶健保卡或身分證至預訂之分駐（派出所）領取，若是家人代領，請取得委託人健保卡或身分證件。

警方提醒，首波沒預訂到的民眾不用擔心，還有第二波，預訂時間為25日至31日早上8時至下午18時，領券為11月8日至11月21日早上8時至下午18時。同時也請民眾至派出所預訂或領券時，戴好口罩、量體溫及酒精消毒，遵守防疫規範。

分局長簡彥匡說，分局8日開始為獅子鄉居民發放振興五倍券，將秉持服務的精神，全力協助為民眾發放振興五倍券事宜，提供偏鄉村民更便民、快速的服務，也呼籲民眾領完五倍券後證件務必清點及保管好，避免遺失遭到有心人士利用。