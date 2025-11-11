拍賣士林地檢署偵辦「幣想科技」詐欺集團案所查扣的29萬餘顆泰達幣（USDT）、股票等贓物，吸引近80名民眾到場競標。此次拍賣合計拍得936萬餘元。其中泰達幣拍出的928萬餘元，將全數交由士林地檢署保管，用於保全未來沒收與賠償被害人損失。

此次拍賣會焦點即為幣想科技案查扣的泰達幣。檢方共查扣3名被告持有的64萬餘顆泰達幣，吸引21組買家到場，競標過程十分激烈。經過多輪出價，最終賣出其中29萬餘顆，拍定總額達928萬餘元。

拍賣會開始前，士林分署同仁演出「假拍賣‧真詐騙」短劇宣導防詐。法務部政務次長黃世杰致詞時表示，政府推動「五打七安」政策，本次拍賣即為落實「剝奪不法、還利於民」。

此外，現場拍賣的陽信、板信、華泰、三信等銀行股票，及部分塑身衣、永生花、普洱茶、奶茶等標的亦順利拍出，合計金額8萬餘元。士林分署表示，將持續與檢察機關合作，迅速變價查扣財物，共同打擊詐欺犯罪。