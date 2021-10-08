Covid-19疫情爆發以來，艋舺地區首當其衝，為鼓勵民眾至艋舺消費配合振興五倍券10月8日的起跑，經濟部與行動支付業者合作，邀民眾迺艋舺商圈、市場及夜市吃好料，於本(7)日舉辦「艋舺美食饗宴記者會」，推廣艋舺在地美食，民眾至艋舺吃美食使用行動支付消費，就享有20%回饋。經濟部長王美花也在記者會宣布10月29日前數位綁定皆可領到好食券，也可加碼抽Gogoro、住宿券等好禮，鼓勵尚未領用五倍券的民眾支持數位綁定。

本次艋舺消費回饋活動，民眾只要於10月8日五倍券開跑日起至11月30日止，使用臺灣Pay、Line Pay Money、悠遊付或Pi錢包等4種行動支付工具，消費就可獲得該筆消費金額20%回饋，活動期間每人回饋上限200元，預估將有5萬人次可享優惠，誠摯邀請民眾結伴來艋舺，儘早消費優先享優惠。此外，艋舺在地店家也共同合作推出價值2000元的「商圈限量大禮包」50份，包含有龍山寺紀念會員卡悠遊卡、mobii 商城購物金及龍山寺地下街店家優惠券，還有在地店家美食好禮，更有艾斯移動加碼贊助的日本Q&Q太陽能錶（限量20支），凡是使用上述行動支付在艋舺消費滿1000元者，即可參加大禮包抽獎，讓消費者享受吃好料回饋外，又有機會將好康帶回家。

王美花部長於記者會上也宣布10月29日前數位綁定五倍券皆可領到好食券，為鼓勵民眾綁定數位五倍券，經濟部加碼再抽好禮，有Gogoro提供3台每台價值十餘萬之Gogoro Eeyo 1 極輕量智慧電動單車、台南長榮桂冠飯店及台糖江南渡假村住宿券各5張、以及漢翔翔園住宿券10張等，只要10月29日前綁定數位五倍券的民眾就有機會參與11月5日下午加碼好禮抽獎活動，歡迎民眾綁定數位，活動細節將於經濟部中小企業處網站五倍券專區公布。

經濟部表示，為讓民眾與店家辨識數位綁定，5000.gov.tw官網提供數位綁定民眾查詢「數位標章」功能，除了艋舺地區的行動支付加碼活動，在11月份舉辦的「經濟部送奶雞」活動中，只要出示五倍券數位標章，即可在全國30處夜市免費兌換奶茶、雞排等在地美食，歡迎民眾踴躍參與。

民眾倘有振興五倍券的相關問題，請撥打「1988 紓困振興專線」洽詢。