眾所矚目的《007：生死交戰》上周末首映在全球締造1.191億美元票房佳績，成為美國電影協會首部在疫情期間海外票房破億美元的電影。總計第一部007電影自1962年上映以來，至今已在全球創造逾70億美元票房收入，當中又以丹尼爾克雷格（Daniel Craig）主演的007電影最賣座，以近33億美元票房居冠。

《007：生死交戰》上周末在日本、香港與德國等24國上映，預估在全球囊括1.191億美元票房，並於涵蓋英國在內等21國創下疫情期間最佳周末首映票房紀錄。

這部電影目前尚未登陸美國與中國大陸，預計上映時間分別為10月8日與29日。

受疫情影響，製作007系列電影的米高梅控股公司（MGM）就如同其他電影公司一樣，曾四度延後這部電影的上映時間。《007：生死交戰》是丹尼爾克雷格飾演詹姆士龐德第五部、也是他卸下007身分的最後一部作品。自從第一部007電影於1962年上映，就在全球吸引了無數的忠實影迷。該電影系列雖然一拍已將近60年頭，但截至目前人氣仍舊歷久不衰，共計在全球創造70.09億美元票房成績。

總計迄今007系列電影已有25部上映，而且擔任歷代詹姆士龐德的演員也有7人，分別是史恩康納萊（Sean Connery）、大衛尼文（David Niven）、喬治拉贊貝（George Lazenby）、羅傑摩爾（Roger Moore）、提摩西達頓（Timothy Dalton）、皮爾斯布洛斯南 （Pierce Brosnan）與現任的丹尼爾克雷格。

自從丹尼爾克雷格在2006年開始主演《007首部曲：皇家夜總會》後，直到上周末上映的《生死交戰》，他所主演的這5部007電影已在全球創下近32億美元票房收入。事實上他在2012年演出的《空降危機》，更締造首部在全球票房超過10億美元的007電影。