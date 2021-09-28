今天是教師節，大同大學工設系主任朱柏穎今年收到特別的禮物，那是一副麻將。原來是教過的學生，把10年前得到紅點大獎作品，改版後集資量產上市。朱柏穎收到這份禮物很感動：「套句網路流行的話『打開禮物有洋蔥』！」

禮物的設計者是工設系校友譚宇辰，在2012年大四時，跟同學柯智騰以作品「九將風」獲得德國紅點大獎。他們把麻將設計成極簡風格，麻將上的字改成圖騰，以及翻轉即收的麻獎桌，強調打麻將也可以「優雅」、「時尚」，成功吸引國外評審的目光。

譚宇辰畢業後成了上班族，他一度想把作品量產，卻沒實現，但「顛覆傳統麻將」這件事一直在心中。之後，他下定決心自行創業，把10年前的創作變成真的，邀請另一位同學李日彥加入。

從調整設計開始，到募資超過500萬元，他們面臨「要改多少」、「購買者習慣」、「廠商反悔不接單」、「疫情導致延遲出貨」一連串問題。譚宇辰笑說，「長大了，設計比較務實，過程也確實不容易」。

他們重新改版後的麻將跟市場做出區隔，在字體、形狀和材質，都緊抓「時尚」元素，吸引不少收藏者以及想要把麻將當禮物的人，也獲台灣金點設計獎肯定。

譚宇辰以前設計出「酷、炫、屌」的麻將，10年後要量產，打造自己最愛的灰藍色版本，同時保留了傳統的「紅綠黑」版本的麻將，「事實證明，紅綠黑還是最受歡迎」。

譚宇辰笑說，「紅中、青發」沒變，但可能愛摸牌的高手會比較沒有手感。而第一次募資量產成功，下一步考慮「麻將桌」，實現10年前紅點作品的樣貌。

朱柏穎表示，學生得獎作品偏向概念，要量產為被市場接受的產品，往往會經過更多考驗，看學生堅持、實現，真是「很令人感動的教師節禮物」。