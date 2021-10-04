韓國影集《魷魚遊戲》描述不少社會底層小人物的生存血淚，但對很多年輕人而言，可能只是一部很過癮的生存遊戲。第16屆全球城市形象大使暨全球城市小姐先生台灣賽區選拔大賽最近起跑，台灣賽區會長是有史以來最年輕創業家楊耀福，今年剛滿30歲的他，是一般人眼中的創業金童，他鼓勵年輕人不要怕冒險，不要怕跌倒，因為失敗才能累積人生的養份。

因疫情關係，今年全球城市形象大使台灣賽區的比賽在高規格防疫之下開跑，連任2屆台灣賽區大會會長的楊耀福，創辦電商平台，之前在疫情緊張時期經常捐出防疫物質給醫護人員，感謝他們的辛勞。事業成績亮眼的同時，楊耀福也花不少心力在公益慈善活動上。

每年全球城市形象大使選拔大賽都成為許多高中和大學院校學生課外的重要活動之一。今年大賽的主軸是「文教融合，大愛城市」，楊耀福今年再度出任台灣賽區大會會長，他鼓勵年輕人要勇敢冒險，不要怕輸。

他以最近熱門的影集《魷魚遊戲》為例，年輕人在社會上不論是工作或創業都需要團體的協助，所以適應團體的文化才能生存。他希望透過選美活動的選拔過程，讓年輕人了解他們對社會的責任，「年輕很美好，但沒有人可以獨善其身」。

他認為，許多年輕人在網路遊戲中可以盡情揮灑、冒險犯難，但現實世界中，因為有家庭的保護，遇到困難往往不敢面對。「如果自認為很厲害的話，這個厲害應該是有價值的，而不是一直活在虛擬的世界」。