搭上振興五倍券的消費熱潮和近期正夯的影集《魷魚遊戲》劇中元素，台北大直英迪格酒店「T.R Bar & Kitchen」推出每日數量限定的「剛布九宮格」下午茶，並祭出43折的振興優惠價，讓喜愛甜點輕食的賓客相揪好友透過外帶外送服務，在家一起享用。

台北大直英迪格酒店表示，近來爆紅的《魷魚遊戲》中出現的「剛布」一詞，意指「不分你我，一起共享的好友」，因此館內T.R Bar & Kitchen以此為靈感打造「剛布九宮格」雙人下午茶，內容包含巴斯克乳酪蛋糕、芋頭泡芙、柚香檸檬塔、雙色馬卡龍與三色櫻桃巧克力，可依口味偏好與心情任選2款德國隆納菲茶搭配。

除了將可甜可鹹的芋頭化為濃郁泡芙內餡，呈現綿密細緻的口感之外，廚藝團隊將檸檬塔中融入柚子醬，讓清新酸爽更多了些許慵懶的香甜，也略為調整甜度，讓整體風味更符合國人的接受範圍；每組原價1150元，現在祭出振興優惠價500元。（甜點品項因季節與原物料供應狀況而不定期更換，茶飲選擇依實際供應狀況為準）