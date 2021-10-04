台北市光復國小趁假日「偷偷」拆遷蔣中正銅像，引起社會熱議，校長賴俊賢及家長會長都表示，經知會家長，未有人有激烈反應，故此議決執行。蔣中正銅像的存廢、遷置，各方都有不同解讀，姑不置論，但光復國小自1964年成立以來，已歷有年所，畢業生不計其數，蔣中正銅像已屬最少50年以上的學校文物，作如此之大的更張改變，是否理應透過家長會，甚至歷屆校友的討論，方才應該執行？報載家長「譁然」，是否就表示尚有異議？在未經充分討論下，率然以如此偷摸、粗暴的方式拆遷，主事的校長是否過於配合「政府」，這正不能不令人起疑。

不過，最令人感到不解的是，「促轉會」居然可以下令光復國小拆遷銅像，這權力又是自何而來的？依照《促轉條例》第14條第2項規定，「各機關接受前項第五款之委託後，應即辦理，並以書面答復辦理結果」，似乎就是法源；但所謂的「委託」，並不等於「命令」，是則賴校長的全面配合，以及台北市府的合作（可請領拆遷經費），是否就等如接受了「上級」的指導，而忽略了本身的權限？這應是可獲公評之處。

據統計，全台公家機關所屬範圍內，有1083座蔣中正銅像，光復國小的先例，是否就可以視為全台拆遷的導其先路？如是，則未有凡名為「中正」的校名、路名，是否都當援例辦理？「促轉會」只須一紙公文，全國就得照辦如儀，「促轉會」此一機關，豈非變成了可以擇人而噬、為所欲為的怪獸？「促轉會」向來被目為「東廠」，看來其權力毫不遜色於當年的「警總」，既可以自己決定前此司法判例的正當與否，又可以兼有命令執行的權力，司法權、警察權一把抓，豈不成了「太上皇」？這是多可怕的事？

據「促轉會」的編制，目前包含代理主委在內，全體委員不過6人，主委只有碩士畢業，而教授僅有一位，據《促轉條例》第13條第1項規定，「促轉會之決議，應經過半數委員之出席，及出席委員過半數之同意行之」，換句話說，在6人之中，只要有兩個人認可同意，就足以決定一切。司法、警察權是何等重大的權力，竟然只要兩個人，就可以「吾輩定則定矣」，這有多大可以一意孤行的空間？黑手可以在其間如何攪亂乾坤？

「促轉會」劣績斑斑，先是排擠了真正的公正人士黃煌雄，然後又有張天欽的「東廠」事件，而在所謂「平反冤案」的名單中，更臚列不少備受爭議的人物，但是，《促轉條例》卻是民進黨政府挾多數暴力通過的，委員也是由他們欽定的，這正如《少林足球》電影中所說的，「球證、旁證、技術委員、主辦、協辦、所有單位 都是我的人。你們怎麼跟我鬥」，道道地地就成了清算鬥爭的打手。「東廠」之名，真的是「實至名歸」！

（作者為退休大學教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※