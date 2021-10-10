國慶焰火今晚8時將在高雄港灣施放，未料傳出昨晚放在旗津外堤的發射筒被海波浪衝入海裡，消息一出令民眾憂心是否影響今晚演出。（民眾提供）

國慶焰火今（10）日晚間8時將在高雄港灣施放，未料傳出昨晚放在旗津外堤的發射筒被海波浪襲擊沖入海裡，消息一出令民眾憂心是否影響今晚演出？對此，慶籌會焰火處表示，僅有少數發射筒被沖入海中，不影響整體施放，也不會另外再補。

慶籌會焰火處副處長劉文琳說明，昨天傍晚因氣候因素，風浪大又適逢滿潮，位於旗津南堤的少部分焰火發射筒遭浪擊落海中，已陸續派員清理打撈中，未落海的發射筒已再加強牢固。

劉文琳說，焰火放在發射筒中，發射筒落海後浸水也失效，無法使用，因此不會有安全疑慮，已陸續找回。至於落海的焰火只占總焰火數量約2％，其他9成以上焰火多集中在高雄1到9號碼頭，強調該突發事件對於今晚施放焰火活動影響不大。另提醒民眾如發現發射筒，請立即回報港警單位處置。

高市觀光局副局長劉秀英指出，被沖走的焰火發射筒不多，經清點數量後，慶籌會認為不影響總計2萬多發的焰火施放，因此不會再補充，市府與慶籌會會以最高的安全規格要求來準備這場國家慶典，務求活動圓滿成功。

2021國慶焰火主會場觀賞區容留觀賞數從69萬降到2萬人，施放焰火發數2萬發，12吋及16吋大口徑高空焰火彈達百發以上，號稱歷年最多，從晚間8時正式施放，時間約30分鐘。