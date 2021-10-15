瑞銀發布中國數據前瞻報告，瑞銀認為，目前對今年四季度GDP增速4%和全年GDP 8.2%的預測，將面臨較大下行風險。今年第三季度GDP也可能放緩至5%左右。目前來看，政府無意大幅調整雙控政策，但預計未來雙控政策會有所微調，包括暫時小幅放鬆雙控政策的執行力度，避免用能用電出現嚴重短缺等。至於大陸房地產活動可能仍會繼續走弱。

大陸9月製造業PMI下滑0.5個百分點至49.6，而財新PMI上升了0.7個百分點。與此同時，統計局服務業商務活動指數大幅反彈7.2個百分點至52.4。瑞銀估計即將公佈的9月經濟資料將顯示工業生產在限產和缺電影響下，同比增速明顯放緩，房地產銷售和投資較8月進一步走弱，出口同比增速也可能小幅回落。另一方面，由於大部分防疫相關活動限制基本解除，社會消費品零售可能有所反彈，基建投資也可能進一步改善。

瑞銀也認為，大陸信貸增速可能進一步小幅下行，但9月或10月可能見底。預計三季度GDP同比實際增速放緩至5%。

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧博士分析，大陸房地產活動可能仍會繼續走弱。我們目前的基準預測是今年下半年房地產銷售和新開工均同比下跌8-10%，房地產投資同比下跌2-3%；不過考慮到恒大事件溢出效應，我們的預測所面臨的下行風險更大，不過政府已出手降低負面溢出效應。

在最悲觀情形下（未來兩個季度新開工同比下跌20%以上，房地產投資同比下跌10%），這將額外拖累未來幾個月GDP增速1-2個百分點。另一方面，煤炭供需缺口較大且上網電價較低導致部分地區缺電，且雙控政策約束導致部分地方限產。上述壓力如果未能及時緩解， 都會導致四季度工業生產和GDP增速承壓。取決於政策如何應對雙控和缺電問題，它們產生的實際拖累（0.3-0.5個百分點）可能存在一定變數。整體而言，瑞銀目前對今年四季度GDP同比增速4%的預測面臨較大下行風險。

如果房地產活動大幅下行，瑞銀預計2021年底財政和貨幣政策將更大程度地放鬆，在一段時間之後，房地產政策可能也會略有調整。不過，瑞銀不認為政府會像2015-16年那樣全域性地放鬆房地產政策。大部分政策可能要到年底或明年初、房地產資料明顯惡化之後，才會進一步放鬆。

張寧表示，大陸房住不炒的政策基調不會轉變，但政府可能會給予房地產開放商更長的寬限期來滿足三條紅線的監管要求，並加快房貸審批、小幅提高房貸額度等。 另一方面，政府已著手應對電力短缺問題，包括增加煤炭生產和進口，優先保障居民用電，並在現有機制下上調上網電價。