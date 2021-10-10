樂天桃猿曾仁和。（陳怡誠攝）

統一獅隊國慶日作客「花果山」，最終以7比0擊敗樂天桃猿，從中繼轉先發的曾仁和初先發留下4.1局失4分（3責失）的成績，但表現獲得雙方主帥肯定，獅隊總教練林岳平說：「我不知道他cutter投得這麼好。」

由於陳冠宇先發表現不理想，猿隊將他移出先發輪值，改往中繼調整狀態，而他的空缺由曾仁和頂上，2人互換角色，今天曾仁和初先發前3局沒有失分，直到4局因觸身球、四壞球保送後才丟掉分數。

5局獅隊在1出局後又展開攻勢，靠著失誤該局攻下3分，也將曾仁和打退場，最終留下4.1局、被敲3安，失4分（3責失）的成績，吞下中職生涯首敗。

猿隊總教練曾豪駒則表示，曾仁和內容大致上算不錯，「整體內容不管是控球、變化球都滿到位的。這是他回國第1場先發，這場比賽張力算滿大的，今天球數也拉到75顆左右，下次會更好一點，他也會比較知道自己的節奏。」

曾仁和的好表現也獲得對手教頭肯定，「餅總」說：「他投得很好，我們也才從他手中敲3支安打。我不知道他cutter投得這麼好，我只知道他曲球投得很好，但他今天卡特投得很好，讓我們的打者很多都是滾地球，沒有很紮實的打到球。」