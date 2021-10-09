認知戰透過資訊手段，影響的目標在「兩耳之間的思維」，以及隨之而改變的「行為」。它不用槍砲、沒有武器，看似危害不大，然而在現代戰爭所能發揮的戰力，如果運用得當，可能抵得過一枚核彈。

現今不管哪一國政府都體會到認知戰的重要性。因而不惜以傾國之力透過媒體、網路、記者、名嘴……，鋪天蓋地的進行認知戰。較為我們熟知的名詞，諸如大內宣、大外宣、網路戰、輿論戰等。至於實際操作，基本上要掌握以下十個原則：

一、善用工具：工欲善其事，必先利其器。新聞必須透過「載體」傳播，這包含硬體與軟體。隨著科技發展，載體發生了質的變化，想打贏認知戰，首先得掌握傳播新聞的硬體裝備，接著要在媒體布樁埋線，藉置入性行銷培養群眾基礎。

二、中央廚房：專門辦公室透過網路搜集全球資訊，綜整「對己有利、對敵不利」的話題與說詞，選定「維護」與「攻擊」的對象，轉發給媒體主管、節目主持人、名嘴、記者、寫手、網軍等，務必齊力圍剿、反覆炒作，因為謊話說一千遍就是真理。

三、淺顯易懂：不管什麼話題，想要民眾支持，首先需要「理由」。理由不可冗長，詞句不宜深奧，好比「武漢肺炎、分裂勢力、中共同路人、紅統、恐怖主義、邪惡帝國、大規模殺傷性武器」等等，務必簡單易懂，小老百姓望文便可生義。

四、真假參半：半真半假的訊息一般人難以判斷真偽，是認知戰常見的武器。如遭遇對手反擊，只針對於己有利的部分大肆澄清與還擊，於己不利的部分，就算是真相也冷處理，或甚至根本不予理會，因為大部分人很快就會忘記，或是被新的話題淹沒。

五、反串佯攻：攻擊並非都以我方的立場發言，可以利用「反串」佯裝與自己立場敵對的身分，使用極度卑劣的字眼羞辱我方，故意誇大對手負面形象，引起中立民眾反感。

六、以假亂真：收買二流媒體與記者，以「知情人士」透露某對己有利、對敵不利的假新聞，接著再由官媒（例如中央社）轉述。然後各媒體與叩應節目引述官媒報導，似乎個個「來源有據」，針對假新聞進行批判，進而製造輿論、積非成是。

七、挾洋自重：收買國外二流媒體、記者、政客，撰寫對國內政情的評論，然後以「國際媒體／人士都發出不平之鳴」來聲援自己，攻擊對手。

八、爭取同盟：盡可能削弱敵人的力量，壯大自己的陣營。如果沒有志同道合的朋友，透過金錢收買、高爵厚祿等方式，有力創造友軍與同盟。

九、全力反撲：若遭遇強力對手，不幸被對方掌握話語權，我方實在壓不住也收買不了，則想辦法斷絕他的發言管道，同時傾全力抹黑、潑糞，總之要醜化他的動機、摧毀他的人格。

十、圍魏救趙：手中掌握幾件對敵有傷害的醜聞，在非關鍵時刻隱而不發。待爆發對已有傷害的重大事件，這才每隔幾天揭發一件，藉以轉移媒體與輿論焦點。

看到這，會不會覺得認知戰極其邪惡？哪個團體擁有執行認知戰的能力？除了掌握公權力、花公家錢的政府，誰還能夠？

假如你關心國事，常看各電子媒體的叩應節目，可能會發現這就是政府目前在做的事，而且做得十分成功！（作者為海軍前艦長）

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