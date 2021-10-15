台灣基進立委陳柏惟罷免案將於本月23日投票，總統蔡英文日前已公開力挺陳柏惟，台中市長盧秀燕針對罷免案受訪時只表示「謝謝」。學者林廷輝表示，如果陳柏惟真的被罷免掉，國民黨裡面可能會出現兩個大太陽，也就是新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝14日在政論節目《新聞面對面》中分析指出，如果陳柏惟真的被罷免掉，國民黨裡面可能會出現兩個大太陽︰一個就是侯友宜、一個就盧秀燕。他們兩人會不會對國民黨主席朱立倫造成後續的一些影響，值得觀察。

林廷輝接著表示，陳柏惟罷免案，朱立倫雖然傾全力去幫忙，但因到2024年還有一段時間。而盧秀燕敢嗆美國在台協會(AIT)，若又在陳柏惟罷免事件上立了大功，顏家也對她百依百順，因此這件事最後得利的不會是江啟臣或是朱立倫這些人，可能會是盧秀燕。

另外，比較陳柏惟等3人的罷免案，資深媒體人黃光芹認為，前桃園市議員王浩宇好像不是民進黨親生的，高雄市議員黃捷和陳柏惟才是他們家親生的。那時有關注王浩宇到這種地步嗎？現在有人拿黃捷跟陳柏惟比較，好像他們更愛黃捷，那時候傾全黨之力，蔡英文是整個下去。

黃光芹認為，陳柏惟罷免案下面都動了，如果蔡總統不發軍令狀，還不如不要出來，師出要有名，所以蔡總統很難迴避，如果要打就打，如果不打，其他人就不要動。大家都會盤算，假設蔡總統軍令狀下去了，傾全黨之力，也就是把調子拉到那麼高，最後輸了，她的民進黨主席威望、甚至總統聲望，恐怕會受到傷害。朱立倫和前立委顏寬恒也一樣在承擔這樣的壓力。