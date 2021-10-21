中部打擊犯罪中心針對台中市立法委員第二選區內，持搜索票，搜查疑為選舉賭盤之簽賭網站。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

中部打擊犯罪中心針對台中市立法委員第二選區內，搜查疑為選舉賭盤之簽賭網站，檢警當場檢視簽賭站網頁資料。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

距離10月23日罷免台中第二選區立委陳柏惟案投票日，僅剩2天，外傳有賭盤出現，警政署下令偵辦，刑事局中部打擊犯罪中心，會同中市霧峰、大雅、第二分局組成專案小組偵辦，20日在第二選區內查獲4處網路簽賭站，不過簽賭內容多為運動賽事、六合彩等，未有針對這次選舉的賭盤。

中部打擊犯罪中心針對台中市立法委員第二選區霧峰、烏日、大肚、沙鹿及龍井區內，疑為選舉賭盤之簽賭網站清查蒐證後，報請台中地方檢察署指揮偵辦，聲請 9處搜索票，會同中市警局霧峰、大雅、第二分局等單位，20日8時起，兵分多路，同步進行「選舉賭盤」掃蕩，在沙鹿、龍井、烏日、霧峰等地，一舉查獲4處網路六合彩等簽賭站，逮補林姓嫌犯等4人。

經檢警當場檢視簽賭站網頁資料，發現該4處簽賭站，簽賭內容多以六合彩及運動賽事如美國職籃、職棒等居多，未發現有罷免「選舉賭盤」等資訊，檢警當場查扣電腦主機、手機等相關證物，並將林姓嫌犯等4人依刑法第268條圖利供給賭場或聚眾賭博罪偵辦。

刑事局強調將會持續布線查緝「選舉賭盤」，並呼籲民眾踴躍提供選舉賭盤情資，警方會保密及依法嚴辦，並給予檢舉獎金，共同維護公正、公平之選舉結果，也讓本次罷免案投票能順利完成。