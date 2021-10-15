《庶民大頭家》

國民黨立委鄭麗文日前在立法院質詢時，稱大陸打來時，行政院長蘇貞昌第一個投降、第二個是蔡英文；蘇貞昌反擊「不會像你們那麼『袂見笑』。」台北市議員王世堅表透露，他以「破柴袂使連砧煞破」8字建議蘇貞昌說話應該要謹慎，但光是這樣，就讓他接到很多支持者的電話。

王世堅15日在中視政論節目《庶民大頭家》節目中表示，幾天前他有一句建議蘇貞昌「破柴袂使連砧煞破」，講了以後，馬上有很多支持者打電話來跟他制止。王世堅對此表示，他希望這件事情的討論，講公事、講國防，大家怎麼辯論都可以，但是不要講私事就對了，過去大家彼此的恩怨情仇，不應該在這時候拿出來談。他認為，為人處世「劈材不能連砧都劈」，這是他那一天講的原文，可是光講這樣，就接到很多抗議的電話，所以他知道討論這件事已經到了群情激憤、一面倒的地步。

王世堅接著表示，站在感情上，過去鄭麗文是民進黨的同志，尤其她是女性，被罵這樣的字眼，感情上是同情鄭麗文，「我是會支持」。但是理智往往勝戰感情，在理智上他是站在政黨的立場跟站在國防的立場，必須支持現在官方的說法。也就是說，我們一致對外，他也希望大家可以理解蔡總統這一句話「不要在自己人當中找敵人」。