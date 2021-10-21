基隆市議員韓世昱與爸爸、前議員韓良圻，以及哥哥韓東叡被控涉貪，檢方昨將3人帶回偵訊。韓世昱複訊後，30萬元交保，今天上午他在臉書發聲，引用《水滸傳》名言「守得雲開見月明」，感謝大家支持。

基隆地檢署接獲檢舉，指韓良圻藉工程收受賄款，涉嫌貪汙，其大兒子韓東叡、小兒子韓世昱也捲入其中，檢方另查出韓良圻涉嫌於任職議員時，以年約40歲簡姓、楊姓友人為人頭，詐領多筆助理費，不法所得總計近千萬元。昨晚檢方複訊後，韓世昱30萬元交保，面對媒體他僅回應，配合司法調查。

韓世昱今天上午則在臉書發文表示，「守得雲開見月明」，誰都會遇到暴風勁雨，相信只要堅持到最後，總有一天會看到明月當空，相信風雨過後必定會看見彩虹，縱然身處暴風雷雨，仍堅信雲上太陽始終存在。最後，他也感謝所有關心的長輩親友，有大家的支持和鼓勵，自己會更加油、努力。

檢方昨晚偵訊後，聲押韓良圻和韓東叡，基隆地院漏夜開庭至凌晨3點，法官認為韓良圻涉犯貪汙重罪，有串證之虞，裁定羈押禁見；韓東叡則25萬元交保、限制住居。