全台現有24座焚化爐，有一半都已經使用20年以上，台中市的3座焚化爐有2座都超過20年以上時間，烏日廠在2024年也將屆滿20年。市議員林祈烽21日質詢說，外傳台中市要規劃蓋新的垃圾焚化廠，有沒有這件事？市長盧秀燕指出，目前看起來有點困難。

林祈烽表示，垃圾焚化廠是有名的嫌惡設施，不管設在哪裡，都會引發當地民眾的反彈與抗議，但沒有焚化爐來燒這些垃圾又不行，是一個棘手的大問題，市長有辦法可以讓肉品市場的屠宰產線順利搬遷到外縣市，又不用在台中市設立新的肉品屠宰場，那垃圾焚化廠也可以比照辦理嗎？

林祈烽問市長盧秀燕說，外傳台中市要規劃蓋新的垃圾焚化廠，市府也在選覓新地址，到底有沒有這件事？

盧秀燕說，肉品屠宰業務到外縣市他們極度歡迎，兩蒙其利，但垃圾不一樣，到外縣市大家都很有意見，講實話，如果挪到外縣市，是非常困難的事；至於蓋新廠的事，原來的計畫是升級，但議員大部份都反對都希望蓋新的，基本上市府會先遵照議會大多數人意見，恐怕會增加一座新廠，現有的3個廠會優先考慮、汰舊換新，新計畫會根據議會指示，希望汰舊換新而不是舊的去升級，現在正處理當中。

林祈烽指出，到底有沒有找新地點要蓋新焚化爐？垃圾費漲價講了2、3年，業者都把垃圾車當成運鈔車，社區垃圾經常被業者以種種理由「棄單」，他要求環保局是不是可以訂定天花板價格，徹底解決這個問題。

環保局長陳宏益強調，決不允許業者這樣做，環保局會做民眾的後盾，業者都簽有切結書，只要業者敢漲價拒收垃圾，環保局會協助民眾、社區管委會收垃圾，做大家的後盾。