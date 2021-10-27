將超商男店員打成重傷昏迷的兇嫌，酒測僅「0.17」，竟掰：發酒瘋不記得打人，但警方查出他有傷害、妨害秩序前科。（圖／警方提供）

台中市長盧秀燕（右）27日赴澄清醫院探視受傷店員，下令依法嚴辦。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市中區自由路23日凌晨發生一家超商男店員遭毆致重傷案件，42歲陳姓店員提醒酒醉周姓男客戴口罩，竟遭對方持玻璃瓶狂毆，打到昏迷，導致頭部有2處撕裂傷、眼眶碎裂、肋骨骨折，血胸合併腦震盪，還隨手拿店內物品丟擲，造成店內陳設物品毀損，惡劣行徑讓台中市長盧秀燕指示依法嚴辦。周男被捕後，酒測值為0.17，但他卻辯稱事發時發酒瘋，不記得打人，但警方查出他的黑歷史，有傷害、妨害秩序前科。

事發當日，陳姓店員提醒入店消費的周男戴口罩，沒想到周男開始激動咆哮，並闖入櫃台持玻璃瓶瘋狂毆打陳男，即使陳男沒有還手、被打到昏迷倒地，周男仍不罷休狂踹頭胸部，導致陳姓店員頭部一處5公分、一處8公分撕裂傷，眼窩邊破碎與左側肋骨骨折6根，並合併血胸與腦震盪的現象，目前還在醫院治療中，全部過程儼然是「屏東挖眼案」的翻版。

離譜的是，周男行凶後的酒測值僅0.17，被警方帶回警製作筆錄才一度瞎扯「不記得打人」，直到後來才「慢慢清醒」，但已不記得事發經過，直到看到店內監視器才恢復記憶。

但經警方調查，周男今年22 歲，從事服務業，年紀輕輕就有傷害、妨害秩序前科，製作完筆錄後將他移送台中地檢署法辦。陳姓店員的胞姊表示，弟弟擔任超商店員近20年，第一次遇到如此可怕的事，還造成重傷，氣得表示一定對周男提告求償。